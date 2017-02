O militar estava voltando para casa quando dois homens subiram no veículo e o mataram com um tiro à queima-roupa

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 22h16 - Polícia

O terceiro-sargento André, do 1º Batalhão da Polícia Militar, foi morto com um tiro no peito, à queima-roupa, na noite desta quinta-feira (16), em Belém. O policial estava em uma van na rodovia Augusto Montenegro quando dois criminosos embarcaram e disparam contra o sargento.

Segundo informações da Polícia Militar, André estava voltando para casa após deixar o serviço, por volta das 21h, quando os dois criminosos subiram na van, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Tapanã. Algumas informações iniciais diziam que os homens anunciaram um assalto, mas a polícia confirmou que os criminosos embarcaram no veículo somente para assassinar o militar e roubar sua arma, que não foi encontrada no local do crime.

O sargento foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, ainda na Augusto Montenegro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h. Mais informações em breve.