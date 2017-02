O crime aconteceu em Outeiro na noite de ontem (05) e até o momento nenhum dos acusados foi localizado

Por: Redação ORM News

Em 06 de fevereiro, 2017 - 09h00 - Pará

Mais um policial militar foi assassinado. Desta vez, o crime aconteceu em Outeiro, por volta das 20h30 de ontem (05). O PM, identificado como Manoel Vieira das Mercês, estava à paisana e, de acordo com informações da polícia militar, bandidos teriam o reconhecido como policial e disparado os tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça do PM que foi levado rapidamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci e, segundo a major Silvana Castro, ele seria conduzido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) assim que sua situação estabilizasse um pouco, mas não resistiu e morreu às 22h.

Ainda pela noite, duas versões do caso foram expostas para a polícia: a primeira seria de que o sargento estaria próximo de um assalto a uma lanchonete e um dos acusados teria o reconhecido como policial e efetuou os disparos. A segunda versão é de que o PM estava em uma van quando os assaltantes começaram a roubar os passageiros e, quando o identificaram, atiraram contra ele. Até o momento a instituição não confirmou nenhuma das versões.



Manoel foi o quarto policial assassinado somente em 2017, sendo o segundo do mês de fevereiro. Para o Sargento Silvano, vereador de Belém, a morte de Vieira faz parte de um ataque massivo que vem ocorrendo contra policiais. "Ele foi morto porque foi reconhecido como policial. Isso mostra que de farda ou sem farda, policial é caçado e executado por bandidos. Estamos vivendo uma onda de ataques a policiais", afirmou.

O PM trabalhava na corporação há 15 anos e estava à disposição da guarda do quartel do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM). As buscas pelos acusados em Outeiro, Icoaraci e proximidas iniciaram ainda na noite deste domingo (05), quando guarnições policiais fizeram inúmeras diligências para localizar o atirador. De acordo com o sargento Silvano, as guarnições já possuem pistas sobre os acusados, mas até o momento eles ainda estão foragidos.