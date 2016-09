“I’m Dying Up Here” será exibida no Showtime/orm cabo

Em 05 de setembro, 2016

"I´m Dying Up Here”, série do Showtime/ORM Cabo que será estrelada por Melissa Leo, está em franca escalação. Sarah Hay, que foi indicada ao Globo de Ouro por “Flesh and Bone”, interpretará Tawny, namorada de Nick Beverly (Jake Lacy).

Segundo a “Variety”, W. Earl Brown, Jere Burns e Jocko Sims também estão no elenco.

Com produção executiva de Jim Carrey, a atração será ambientada nos anos 1970 e mostrará os bastidores de um clube de stand-up comedy.

