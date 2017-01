Homens e mulheres caminham cerca de 3 quilômetros com o mastro do padroeiro de igarapé-açu

Em 14 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Mais de cinco mil pessoas participaram, na manhã e tarde de ontem, da festa religiosa do Mastro de São Sebastião de Igarapé-Açu, que este ano completa 123 anos, a partir de uma iniciativa dos frades capuchinhos, no final do século XIX. O evento católico inicia bem cedinho, por volta das 7h, quando todos vão para dentro da mata derrubar uma árvore previamente escolhida pelos organizadores, que depois será toda descascada e ornamentada com folhas de açaizeiros e frutos da época, como jaca, mamão, coco, manga e cupuaçu.

