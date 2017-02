Tiago marcou os dois gols do triunfo do Panteran no Colosso do Tapajós, em Santarém

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 23h21 - Copa do Brasil

A volta do São Raimundo à Copa do Brasil após sete anos foi em grande estilo. O Pantera recebeu o Fortaleza (CE) no Colosso do Tapajós, em Santarém, na noite desta quarta-feira (15), e chegou a estar perdendo, mas conseguiu a virada e se classificou à segunda fase da competição, diante de 4.141 espectadores.

O primeiro gol do jogo foi do Fortaleza. Heitor, aos 24 minutos do primeiro tempo, aproveitou cobrança de escanteio da esquerda, ganhou da marcação no alto e testou para a rede. Dez minutos depois, Thiago recebeu na entrada da área, aplicou um lindo chapéu no marcador e sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e empatou o placar.

Até então, o resultado classificava o Tricolor de Aço por ser o visitante do confronto, mas, aos 28 minutos, uma jogada de velocidade pela direita terminou no pé de Tiago, que, de primeira, chutou para o gol, marcou o segundo do Pantera e selou o triunfo santareno.

Na próxima fase, o São Raimundo vai enfrentar o Joinville (SC), na Arena Joinville, em Santa Catarina, também em jogo único. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será realizada em cobranças de pênaltis.