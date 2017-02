Partida será realizada às 20h30 desta quarta-feira (15), no Colosso do Tapajós, em Santarém

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 19h35 - Copa do Brasil

Sob o comando do técnico Lecheva - que fez história na competição com o Paysandu -, o São Raimundo estreia na Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (15), às 20h30, enfrentando o tradicional Fortaleza. A partida será realizada no Colosso do Tapajós, em Santarém.

O Mundico voltará a jogar a Copa BR após sete anos de ausência. Na última, venceu o Botafogo de Loco Abreu, Jeferson e companhia em Santarém e acabou eliminado com uma goleada por 4 a 1 no Rio de Janeiro. O Fortaleza, por sua vez, chegou às oitavas de final em 2016 e só foi eliminado pelo Internacional (RS).

Na arbitragem de hoje, São Raimundo e Fortaleza terão arbitragem do acreano Carlos Ronne Casas de Paiva, que será auxiliado pelo seu conterrâneo Marcio Cristino Silva e pela paulista Marcia Bezerra Lopes Caetano. Quem passar para a segunda fase, enfrentará o vencedor de Joinville (SC) e Comercial (MT). Vale destacar que nessas duas fases iniciais, o visitante pode se classificar até mesmo com um empate.