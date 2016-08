Jogador de 20 anos seguiria com o time de Tite para ajudar nos treinos, mas diante dos desfalques, Tricolor solicitou sua permanência e foi atendido

Por: Lance!Net

Em 29 de agosto, 2016 - 15h25 - Futebol

O lateral-direito Auro, que seria um dos cinco jogadores sub-20 a completar os treinos da Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia, em Quito e Manaus, foi dispensado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a pedido do São Paulo.

De acordo com a CBF, o pedido do São Paulo foi "por conta da suspensão de um de seus jogadores da mesma posição", no caso, o argentino Julio Buffarini. A entidade informou que o clube fez a solicitação ao coordenador da Seleção, Edu Gaspar, que prontamente atendeu ao pedido.

O São Paulo ainda tem outro jogador na mesma situação, mas esse seguirá com a Seleção para os duelos pela Eliminatória: o zagueiro Lucão. Evandro, Marlon, Léo Santos também treinarão com o time de Tite, como previsto.

