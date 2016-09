Diretoria tricolor monitora situação de jogador de 25 anos e pode assinar um pré-contrato

Por: Lance!Net

Em 03 de setembro, 2016 - 16h41 - Série A

Com o fim da janela de transferências internacionais, o São Paulo se voltou ao mercado interno para reforçar o time. A diretoria tem monitorado jogadores da Série B, de onde surgiu o interesse no atacante Robson, artilheiro do Paraná na competição nacional, com oito gols.

O jogador de 25 anos tem vínculo com o Paraná somente até o fim deste ano e pode assinar um pré-contrato com quem quiser. A princípio essa é a intenção do São Paulo para ter o reforço no ano que vem, mas não está descartada uma negociação imediata.



Robson é um dos principais nomes do Paraná na Série B. Ele foi contratado após boa temporada pelo São Caetano no ano passado e este ano chegou a ser responsável por quase 70℅ dos gols dos paranaenses.

O São Paulo tem buscado alternativas para oferecer reforços ao técnico Ricardo Gomes. Nos mesmos moldes, fechou com o meia Jean Carlos, destaque do Vila Nova na Série B. Ele deve chegar nos próximos dias. O atacante Marquinhos, que também fechou até o Paulista do ano que vem, depende de exames médicos após ter um problema muscular.



O São Paulo passa por um mau momento no futebol, ocupando a 11° colocação no Campeonato Brasileiro, apenas quatro pontos acima da zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil, perdeu o jogo de ida das oitavas de final para o Juventude, time da Série C, no Morumbi, por 2 a 1.