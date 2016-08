Até sexta-feira, Tricolor treinará sempre em dois períodos no CT da Barra Funda

Lance!Net

31 de agosto, 2016

A manhã fria e chuvosa na capital paulista foi o cenário para que o São Paulo iniciasse uma série de treinos em dois períodos no CT da Barra Funda. As atividades comandadas pelo técnico Ricardo Gomes nesta manhã foram táticas e contaram com o retorno do centroavante Gilberto, que há seis dias não trabalhava com o restante do grupo.

O camisa 17, que disputou somente cinco partidas desde que foi contratado em julho, estava com fortes dores na panturrilha direita e iniciou tratamento no Reffis. Na última terça-feira, já até havia treinado com bola e em campo, mas sob supervisão do fisioterapeuta Betinho. Como o processo de recuperação acelerou, o departamento médico resolveu liberá-lo.

Gilberto, então, pôde participar dos três exercícios promovidos por Ricardo Gomes após o aquecimento. Primeiro, o grupo foi dividido em três times, em que dois podiam trocar passes, forçando a terceira equipe a tentar os desarmes. Depois, fez testes em campo reduzido para forçar toques rápidos, até que aumentou o tamanho do gramado para trabalho mais amplo.

Duas equipes com nove jogadores se enfrentavam, com garotos do sub-20 completando as escalações. A presença dos comandados de André Jardine no CT não é novidade nesta temporada, mas a ausência de seis jogadores, entre convocados (Mena, Cueva, Lyanco e Lucão) e lesionados (Bruno e Rodrigo Caio), aumentou a necessidade da comissão técnica do profissional.

O segundo treinamento desta quarta está marcado para as 9h. Na quinta e na sexta, as atividades também serão em dois períodos.