Garoto de 20 anos é visto por Ceni como boa opção para atuar no ataque, mas vê setor já preenchido e decide liberá-lo

Por: Lance!Net

Em 14 de janeiro, 2017 - 17h56 - Futebol

O São Paulo definiu o empréstimo do nono jogador que não será aproveitado por Rogério Ceni, ao menos, no início de 2017. Desta vez foi o lateral-direito Auro quem encontrou novo clube, o América-MG. Os clubes já entraram em acordo e restam apenas detalhes burocráticos para o anúncio da contratação. A informação foi publicada inicialmente pelo Superesportes.

Aos 20 anos, Auro não foi relacionado para a pré-temporada em Bradenton, nos Estados Unidos, e estava fora dos planos de Ceni para o Campeonato Paulista. Com direito a apenas 28 inscritos no Estadual, sendo três goleiros, o Mito vê a defesa consolidada e o ataque, onde o garoto pode ser improvisado, já com muitas opções no elenco.

Auro tem viagem marcada para Belo Horizonte nesta segunda-feira, quando assinará o vínculo de uma temporada com o Coelho. Como os mineiros já contam com Alex Silva, emprestado pelo Atlético-MG, e Felipe, revelado no clube, o são-paulino deve ganhar mais chances no setor ofensivo. Foi assim que ele terminou 2016, com dois títulos pelo sub-20 do Tricolor Paulista.

Promovido ao elenco profissional em 2014, Auro estreou em 7 de setembro daquele ano, em vitória por 2 a 0 sobre o Sport no Morumbi. Era muito bem quisto por Rogério Ceni, emplacou sequência como titular, mas logo perdeu prestígio com Muricy Ramalho por falhas defensivas. Ao todo, fez 36 partidas pelo São Paulo. Em 2016, jogou o Paulistão pelo Linense.

Antes do negócio com o América--MG, o Tricolor já havia emprestado o goleiro Léo ao Paraná o zagueiro Tormena e o volante Banguelê ao Novorizontino, o zagueiro Iago Maidana ao São Bernardo, o lateral-esquerdo Reinaldo à Chapecoense, o centroavante Gabriel Rodrigues ao Ventforet Kofu (JAP), o lateral-esquerdo Matheus Reis ao Bahia e o atacante Ytalo ao Osasco Audax.