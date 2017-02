Leão santareno tem quatro jogadores vetados e outros dois em observação médica para o jogo desta quarta-feira (15)

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 16h50 - Parazão

O técnico Walter Lima tem enfrentado problemas para poder definir o São Francisco que vai enfrentar o Paysandu nesta quarta-feira (15), às 20h30, na Curuzu, em Belém. Ao todo, quatro atletas foram vetados e outros dois estão sob observação do Departamento Médico.

O quarteto que foi vetado pelo DM azulino para enfrentar o Bicola é composto por pelo lateral direito Diogo Silva, pelo meia Thiago Floriano e pelo atacante Lucas Castilho, ambos com lesões musculares grau 1. O meia-atacante Tavinho apresentou uma inflamação na perna e também ficará em tratamento. A expectativa é liberá-los para o clássico contra o São Raimundo neste domingo (19), pela quinta rodada do campeonato paraense.

Ainda nutrem possibilidades de entrar em campo contra o Papão o zagueiro Charles e o atacante Bartola. 'Mas a situação deles inspira cuidados. O Bartola (ao centro na foto abaixo) foi substituído no início do jogo contra o Cametá, no último sábado, por conta de um leve edema na região posterior da coxa. O Charles já tem um caso um pouco mais grave, porque foi detectado, através de ultrassonografia, que ele está com um cálculo renal. Ele foi medicado e voltou aos treinos sem dores no local. Vamos trabalhar para continuar sem dor', disse o médico do Leão, Bruno Moura.

Diante do panorama, o técnico Walter Lima disse que não há dúvidas para o jogo, mas, sim uma expectativa acerca da avaliação médica dos atletas. 'Só é dúvida quando você tem que escolher entre um jogador e outro. Hoje, nossa realidade é que temos atletas machucados e estamos esperando para saber se poderão jogar. Vamos aguardar até momentos antes da partida. Se o bartola não jogar, deve ir o Ricardinho e, se o Charles não puder, terei o Aldair como opção', falou.

Reforço

Sem poder contar com Diogo Silva, o clube tratou de contratar outro lateral direito. Trata-se de Daelson, que passou pela Tuna e também pelo Águia. O jogador já treinou com o elenco franciscano e aguarda regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para poder atuar com a camisa azul marinho.