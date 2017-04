Peixe se impôs na Vila marcando 2 x 0 e quebrando a série invicta do Paysandu

Por: Da Redação

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Esporte

Não foi dessa vez que o Paysandu conseguiu superar o Peixe paulista na Vila Belmiro. O Papão perdeu por 2 a 0 para o Santos ontem à noite no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e também a invencibilidade de 16 jogos. O Santos balançou as redes duas vezes na segunda etapa, com um golaço de Bruno Henrique e outro na cabeçada de Copete, este, em jogada ensaiada. O placar proporciona boa vantagem ao time paulista para o duelo de volta, dia 10 de maio, no Mangueirão. O Alvinegro pode até perder por um gol de diferença que fica com a vaga. O Papão tem que vencer por três gols - sem levar gol - para eliminar o Peixe e garantir a vaga nas quartas de final.

Paysandu entrou em campo com três volantes e três atacantes, começando confiante e fazendo boa partida como visitante na primeira etapa. Mas faltou concluir as jogadas com melhor eficiência e as chances desperdiçadas no primeiro tempo iriam fazer falta no segundo.