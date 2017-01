Página oficial do Peixe recebe segunda invasão em menos de um ano

Por: Lancenet

Em 07 de janeiro, 2017 - 16h02 - Futebol

O site oficial do Santos foi alvo de ataque hacker na tarde deste sábado. A página do Peixe deu lugar a uma ilustração ironizando o Palmeiras, com a frase "Palmeiras não tem Mundial". A imagem da provocação utilizada tem o crédito de uma página ligada a torcedores do São Paulo.

Em poucos minutos os servidores foram normalizados, e o site voltou à exibição com a aba de notícias. O clube informa que acionou a empresa responsável pela segurança do site e tomou as medidas cabíveis para conter a invasão.

Foi a segunda vez em menos de um ano que o site do Santos virou alvo de um ataque hacker. Em 11 de fevereiro de 2016, o nome de Robinho desapareceu da galeria de ídolos da página após ser anunciado como reforço do Atlético-MG, também naquele dia. Em horas, o Santos arrumou o problema e recolocou o atacante na lista.