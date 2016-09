Peixe enfrenta o Internacional nesta quinta-feira e o Corinthians no domingo

Por: Globoesporte.com

07 de setembro, 2016 - Esporte

Quinto colocado na classificação do Campeonato Brasileiro neste início de 23ª rodada, o Santos sabe que não pode mais tropeçar – ainda mais contra times que estão abaixo dele.

Nas últimas duas rodadas, o Peixe perdeu para Coritiba, em 16º lugar, e Figueirense, em 18º. Mais distante dos líderes, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior quer usar o que aprendeu em 2015 para dar um salto na tabela.

Nas próximas duas rodadas, o Alvinegro enfrenta Internacional (quinta-feira, às 21h, no Beira Rio) e Corinthians (domingo, às 16h, na Vila Belmiro). Se conquistar os seis pontos, o Santos chega a 42 e pode se aproximar do atual líder Palmeiras, que tem 43.

Ciente da importância das duas partidas, o Peixe aposta na seriedade e no que passou na última temporada. Na ocasião, o Alvinegro estava no G-4 e perto de garantir uma vaga na Libertadores a três rodadas do fim do Brasileirão, mas não conseguiu mais vencer e acabou fora da competição sul-americana.

Três pontos que não somamos com as equipes lá de baixo nos tiraram do G-4. Então, temos essa consciência"

Renato, volante do Santos

O volante Renato, um dos mais experientes jogadores do elenco, com 37 anos, sabe que a cada derrota a missão de classificar o Santos para a Libertadores do ano que vem fica ainda mais difícil.

– Se tropeçarmos, ficamos mais distantes. Tivemos uma prova disso no ano passado. Fizemos um campeonato de recuperação. Acredito que, se tivéssemos mantido aquele ritmo no começo deste ano, poderíamos estar em outro lugar. É um jogo difícil, contra uma equipe que está na zona de rebaixamento. O segundo turno é complicado e temos de quebrar essa sequência de derrotas – falou o volante, sobre a partida contra o Inter.

Ao todo, o Santos perdeu 14 pontos para equipes que estão abaixo dele na tabela do Brasileirão. Se tivesse conquistado ao menos metade deles, estaria empatado com o Palmeiras na liderança da competição. Agora, precisa correr atrás para voltar ao G-4.

Próximo adversário: Internacional

Local: Beira Rio, em Porto Alegre

Data e horário: quinta-feira, às 21h (de Brasília)

Escalação provável: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima (Jean Mota); Vitor Bueno, Copete (Vecchio) e Ricardo Oliveira

Pendurados: Ricardo Oliveira,Vitor Bueno, Victor Ferraz e Yuri

Desfalques: Paulinho, lesionado; Lucas Lima, com a seleção brasileira; e Thiago Maia, suspenso

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (ASP-Fifa), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do DF

Transmissão: SporTV (menos RS) e Premiere (com Luiz Alano e Batista)