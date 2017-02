Após treinar com bola junto na atividade desta quinta-feira e não demonstrar sentir dificuldades ou restrições, o camisa 9 é reintegrado a equipe

Por: Lance!Net

Em 17 de fevereiro, 2017 - 14h02 - Futebol

Depois de sofrer lesão e ficar fora da pré-temporada, o Santos inscreveu o Ricardo Oliveira para o Campeonato Paulista, é o 25º na lista.



O atacante participou do treino desta quinta-feira e não demonstrou dificuldades ou restrições. O camisa 9 ficou fora por conta da lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa direita.



Ainda restam três vagas para preencher a 1ª fase. O prazo para as inscrições de jogadores é até 3 de Março. Veja a lista dos 25 inscritos:



Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Zagueiro: Lucas Veríssimo e Cleber

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri

Atacantes: Ricardo Oliveira Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique