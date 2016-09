Sertanejo faz desabafo e diz que não entende por que a empresária ainda está na casa dos de Sá Ribeiro

Por: GShow

Em 05 de setembro, 2016 - 08h28 - Novelas

Disposto a viver um grande amor ao lado de Tereza (Camila Pitanga), Santo (Domingos Montagner) fica chateado quando a empresária passa mais tempo ao lado de Afrânio (Antonio Fagundes) do que com ele. Sem saber que o motivo deste afastamento está relacionado às chantagens que Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) tem armado, o sertanejo chega a repensar sua relação com a filha do coronel.

"É que eu me pergunto, Bento (Irandhir Santos), se eu e Tereza nascêmo pra vivê junto? E, se nascêmo, meu Deus, por que tudo nesse mundo se volta contra nós dois? Por quê?", desabafa ele com o irmão. Não perca a cena que está prevista para ir ao ar a partir desta segunda-feira, 5/9.