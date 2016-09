Material impresso de candidatos espalhado na porta das casas dá dor de cabeça para eleitores

Em 09 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A cada pleito, o cenário é o mesmo: ruas e pátios de muitas casas ficam tomadas por material de propaganda de candidato, principalmente os chamados “santinhos”. Na manhã de ontem, a estudante Valena Soares, de 29 anos, limpava a frente de casa do lixo produzido pelos candidatos. “A gente reclama quando vê na hora que eles estão jogando. Eu digo “não joga dentro do pátio”. É ruim, porque não suja só a rua, vem para dentro de casa. Todo dia de manhã é assim. Isso acontece em todas as eleições. Eu acho que aqui perto deve ter comitê de algum candidato, porque eles passam em carreata e jogam um monte de papel pra dentro de casa”, reclamou.

