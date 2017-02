O São Raimundo nunca venceu o São Francisco em jogos pelo campeonato paraense

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 15h42 - Parazão

O clima que envolve um clássico fica bem aflorado em Santarém, quando se trata de Rai-Fran. Mas tem sido uma dor de cabeça para os torcedores do São Raimundo, que nunca venceu o São Francisco em jogos pelo campeonato paraense.

Os confrontos pelo Parazão começaram em 1997, quando o São Francisco alcançou a profissionalização no certame estadual. Ao todo, foram sete empates e três vitórias franciscanas. O Mundico só conseguiu vencer o Leão mocorongo em jogos pelas competições regionais e municipais.

Os dois clubes chegam embalados pelas conquistas de classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Lecheva tem como principal arma a dupla de ataque formada por Bilau e Tiago. No São Francisco, Walter Lima conta com Bartola e Fabio Paulista.