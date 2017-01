Celebração fará homenagens à cultura e ao meio ambiente

O município de Santa Izabel do Pará completa, amanhã, 83 anos. Os munícipes terão serviços e atrações culturais, sociais, esportivas e educativas durante o dia todo. O tema da festividade será “Um novo tempo, uma nova história”. A programação começa com uma missa em Ação de Graças, às 7h, na igreja Matriz e depois culto em Ação de Graças, às 8h30, na Praça da Bandeira. A estimativa é de fazer mil atendimentos na Caravana da Cidadania, também na praça, e movimentar mais de 8 mil pessoas em todas as atividades. Também será feita a distribuição de quase 10 mil mudas de árvores frutíferas diversas.

Uma das homenageadas da programação será a professora Minervina de Lourdes Soares de Souza, pedagoga e historiadora da história de Santa Izabel. Ela está lançará, pela manhã, o quinto livro sobre a cidade, intitulado “Americano do Pará: memorial em construção”, falando sobre a formação da vila de Americano, importância histórica para o Estado e, principalmente, para o próprio município. Foi lá que nasceu, há um século - em junho de 1916 - a farinha de tapioca paraense, a única no Brasil em formato de “pipoquinhas”, criada por João Ferreira da Costa, o “João Miguel”.

A secretária municipal de Meio Ambiente de Santa Izabel, Ricelly Maia, informa que serão distribuídas 4 mil mudas de cupuaçu, 3 mil mudas de banana caipira, 2 mil mudas de açaí, 500 mudas de ingá, 100 de pupunha e 100 de cacau. Algumas espécies ornamentais poderão ser distribuídas também, mas ainda não está certo quantas e quais espécies. É uma forma de reflorestar a cidade com espécies frutíferas. Caso sobrem mudas, serão doadas a produtores rurais da cidade.

As mudas serão distribuídas enquanto algumas programações ocorrem na praça da Bandeira, como ações sociais de emissão de documentos, atendimentos médicos e jurídicos. Das 8h às 17h haverá torneios de vôlei de areia, vôlei de quadra, futsal, gaymada e xadrez. As inscrições serão no próprio complexo poliesportivo.

Às 17h, após as competições, haverá um arrastão cultural pelas ruas da cidade com vários movimentos folclóricos, juninos e carnavalescos. “Esses grupos estiveram por muito tempo sem incentivo cultural e vamos resgatar esse pedaço na nossa cultura já no aniversário da cidade”, comenta a coordenador de eventos Valeny Silva, da Secretaria Municipal de Cultura de Santa Izabel. Às 18h haverá um teatro infantil, voltado para toda a família, ao final do arrastão cultural, no ginásio. O encerramento da programação será às 19h30, na praça do Ginásio, com shows de Traje Novo, Ciro Marcelo e Viviane Batidão.

Confira a programação

7h

Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz

8h30

Culto em Ação de Graças na Praça da Bandeira

Das 8 às 13h Caravana da Cidadania: atendimentos médicos, jurídicos e emissão de documentos na Praça da Bandeira

Das 8 às 13h Apresentações e estandes culturais e educativos na Praça da Bandeira, com distribuição de quase 10 mil mudas de árvores e lançamento do livro “Americano do Pará: memorial em construção”, da professora Minervina Soares.

Das 8 às 17h Torneios de vôlei de areia, vôlei de quadra, futsal, gaymada e xadrez, no Ginásio Poliesportivo. Inscrições no local.

17hArrastão cultural com movimentos folclóricos, juninos e carnavalescos pelas ruas da cidade

18h

Teatro infantil no Ginásio

19h30 Shows de Traje Novo, Ciro Marcelo e Viviane Batidão na praça do Ginásio