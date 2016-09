Valor será aplicado em UTIs neonatal e pediátrica e na área de hemodiálise

Por: O Liberal

Em 13 de setembro, 2016

A Santa Casa de Misericórdia receberá o valor de R$ 5,4 milhões em recursos do Ministério da Saúde. O valor vai ser direcionado para máquinas de hemodiálise, unidade de terapia intensiva neonatal e leitos de UTI pediátrica. A verba chegará apenas no mês de dezembro, mas já é comemorada pela atual gestão da fundação.

A presidente da Santa Casa do Pará, Rosangela Brandão Monteiro, explica que o recurso é resultado de um processo de habilitação junto ao ministério, que se inicia nas Secretarias Municipal (Sesma) e Estadual (Sespa) de Saúde. “Toda habilitação pelo Ministério da Saúde prevê que o hospital se prepare, que os serviços estejam funcionando de verdade. E a partir disso passamos por um processo de apreciação da Sesma – no âmbito da vigilância sanitária e auditoria da secretaria municipal - e seguida pela aprovação do secretário municipal até ser enviada para a Sespa. Depois de ir para o âmbito da Sespa, a habilitação é submetida à aprovação de uma comissão de representantes das secretarias de saúde de todos os municípios. Somente depois disso é que o processo é enviado para o Ministério da Saúde, onde ele também passa por uma avaliação técnica até que o ministro autorize o repasse. Este é o processo para se habilitar para receber, ou seja, estar apto para receber o recurso do SUS (Sistema Único de Saúde)”, explica a presidente.

Neste caso, o processo de habilitação tinha como foco os serviços de de 10 máquinas de hemodiálise; 22 Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) neonatais; 60 Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) convencionais; 18 leitos de UCI canguru e 5 leitos de UTI pediátrica. Segundo a presidente, estes aparelhos não recebiam recursos para manutenção. “Tudo isso estava sem receber recursos do Ministério da Saúde, estava sendo sustentado pelo cofre estadual. Com o recurso vamos comprar os materiais de alto custo da hemodiálise, da UTI neonatal que são muito caros. São todos materiais de alto custo. É uma verba que auxilia no custeio”, explica.

Somente nestas 10 máquinas de hemodiálise, 27 crianças portadoras de insuficiência renal crônica fazem tratamento. As UTIs e UCIs, atendem recém-nascidos prematuros ou que estão em situação de risco.

Em junho a presidente da Santa Casa foi recebida em audiência pelo ministro da saúde, Ricardo Barros. Na ocasião, foi feita a solicitação para a liberação desse recurso. Foram apresentados ainda, relatórios de técnicos do próprio ministério. No total, a Santa Casa receberá o valor de R$ 5,4 milhões. O recurso vai contribuir para otimizar os investimentos. A meta agora é buscar novas habilitações, para o setor de neurocirurgia pediátrica e para mais 10 leitos da UTI pediátrica. O recurso vai estar disponível para o hospital no mês de dezembro. “Os R$ 5,4 milhões é o acumulado. O ministério vai pagar o acumulado desde que foi solicitado o recurso”, afirma.

Rosangela explica que os desafios ainda existem. “O desafio é justamente conseguir com que os municípios melhorem os cuidados de prevenção ao pré-natal. Principalmente, com cuidado com a adolescente. A gravidez na adolescência tem alta incidência de parto prematuro. E o parto prematuro que é um dos nossos maiores desafios. O pré-natal é fundamental, a atenção com a hipertensão arterial que leva a eclampsia e cuidado com a infecção urinária durante a gestação”, afirma.