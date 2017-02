HISTÓRIA: Comemorações começam hoje e se estendem até a próxima sexta-feira

Por: Da Redação

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

A Santa Casa do Pará completa 367 anos de história no próximo dia 24, mas as comemorações já começam amanhã. Para celebrar essa trajetória de relevância no Estado do Pará, ocorrerá, hoje, a assinatura do Termo de Cooperação com a Escola de Governança do Pará (EGPA), para realização do Projeto de Aperfeiçoamento em Qualidade e Segurança do Paciente da Santa Casa. Outra conquista a ser celebrada este ano é a aquisição do tomógrafo de bioimpedância, que utiliza técnica não invasiva e não lesiva de imageamento para pacientes da terapia intensiva, que trará melhora significativa no serviço prestado aos pacientes.

Para a assinatura do termo de cooperação, estarão presentes o deputado federal Arnaldo Jordy; o secretário de Saúde do Estado, Vitor Mateus; Ruy Martini, diretor geral da EGPA; e a presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Rosangela Monteiro. O evento será realizado às 9h, no auditório da Fundação Santa Casa.