Homenagem “O Milagre de Santa Luzia”, que estreia hoje, é inspirada em Luiz Gonzaga

Em 15 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Apresentada pelo cantor e compositor Dominguinhos, a série “O Milagre de Santa Luzia” é a nova atração da TV Brasil para as quartas-feiras. O programa – um “road movie” que toma por base o documentário homônimo dirigido por Sérgio Roizenblit – é resultado das andanças de Dominguinhos pelo Brasil e estreia hoje, às 20h30.

O primeiro episódio, “A Cultura dos Vaqueiros”, conta a história do famoso vaqueiro Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga, e da Missa do Vaqueiro, que até hoje reúne milhares de pessoas em Serrita, no interior de Pernambuco.