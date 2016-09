Os rubro-negros estão em 14°, com 30 pontos; os gaúchos são o 18°, com 27 pontos

Por: Lance!Net

Em 21 de setembro, 2016 - 17h39 - Série A

Nesta terça-feira, quando o Sport se reapresentou na Ilha do Retiro após a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, o zagueiro Samuel Xavier foi o escolhido para conceder entrevista coletiva.

Ele deixou o discurso clichê para trás e confessou que secou o Inter. Admitiu que torceu para os gaúchos perderem para o América-MG, na última segunda-feira. Vale destacar que Sport e Inter estão separados por três pontos e quatro posições na tabela do Brasileirão. Os rubro-negros estão em 14°, com 30 pontos; os gaúchos são o 18°, com 27 pontos.

'Tenho que ser sincero. Estaria mentindo se dissesse que não torci para o Inter perder. Vi o início do jogo, mas quem tem filho sabe que não tem como ficar vendo, sempre muda de canal, mas no fim consegui acompanhar e saiu o gol do América-MG. Ainda bem que eles(América) venceram. Ainda bem que times como Vitória e Internacional não venceram', afirmou.