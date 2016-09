Arlindo Cruz e Arlindo Neto apresentam no Pará Clube o show “2 Arlindos”. E ainda tem Nosso tom e Arthur Espíndola.

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Arlindo Cruz e Arlindo Neto, pai e filho, chegam a Belém com o show “2 Arlindos”. A apresentação será realizada hoje, a partir das 22 horas, no Pará Clube, e além da presença da dupla o evento contará também com o show do grupo Nosso Tom e do cantor Arthur Espindola.

Juntos pela primeira vez em Belém os sambistas prometem empolgar o público com canções que fizeram história no samba.

