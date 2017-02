No bloco folia saudável, o abre-alas são os líquidos, pois garantem a energia do corpo para os dias de festa.

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Mulher

A agitação na temporada de folia pode rolar na praia, nos blocos de rua, em trios elétricos, enfim, onde for, uma coisa é certa: é preciso ter muito pique. Afinal, passar horas pulando e dançando sob o sol escaldante (ou mesmo sob chuva) exige muito esforço. Por isso, segundo a nutricionista Priscilla Dias, a regra número um para curtir o Carnaval com energia e saúde é manter o corpo hidratado. Isso garante que a disposição não acabe antes do fim da festa e ainda previne problemas como cansaços, vômitos, dor de cabeça e até desmaios.

O indicado é começar a se hidratar com antecedência. Priscilla diz que o folião deve dar preferência à água e aos sucos naturais. Além de manter uma alimentação variada e balanceada, diminuindo a ingestão de alimentos ricos em gordura, principalmente animal, e de frituras em geral.