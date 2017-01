Espetáculo retrata em música e poemas a história da revolução popular do Pará

Belém assite hoje o lançamento do CD e do DVD “1835 - Cabanagem: Canções de Amor, de Guerra e Paz”. Trata-se do mais novo projeto musical do pesquisador e violonista paraense Salomão Habib. Desta vez, em parceria com Valdecir Palhares, que escreveu os poemas musicados por Salomão, o tema é a Revolta Cabana, que rendeu 18 músicas, gravadas em um CD e um DVD, intercaladas com a recitação de poemas pelo ator José Leal. O lançamento da obra se dará hoje, às 20 horas, no Teatro Margarida Schivasappa, em um espetáculo que valerá por uma viagem histórica do público à insurreição cabana no século XIX.