Dona do posto é eleita pela população da cidade.

Por: GShow

Em 18 de fevereiro, 2017 - 14h43 - Novelas

Salete (Claudia Raia) saiu como candidata do partido já que não havia nenhuma outra figura de prestígio que poderia se eleger. Antes de ter seu caso com Ciro (Thiago Lacerda) exposto e começar a ser investigada, Mág (Vera Holtz) tinha o plano de dar um fim na dona do posto para que Hércules (Danilo Granghéia) assumisse a prefeitura.

Eleita pelo povo, Salete é a primeira prefeita da cidade e promete realizar mudanças positivas em São Dimas. Com Mág longe do partido, a mulher parece não correr mais risco de morte. Será que ainda existe espaço para Gustavo (Daniel Rocha) na vida da dona do posto? Confira a cena que vai ao ar a partir deste sábado, 18/2.