Dona do posto lembra de bandido armado com o mesmo desenho na pele

Por: Gshow

Em 02 de janeiro, 2017 - 09h01 - Novelas

Salete (Claudia Raia) e Gustavo (Daniel Rocha) estão vivendo uma paixão, mas esse romance corre risco já que ele esconde seu passado de crimes. A dona do posto vê a tatuagem dele com o rosto de uma mulher e a reconhece do dia do atentado de Fausto (Tarcísio Meira). Ela abasteceu a moto de dois rapazes no posto e percebeu que um deles tinha uma arma na cintura.

