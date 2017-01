Salete recebe notícia desanimadora sobre Gustavo

Por: Gshow

Em 08 de janeiro, 2017 - 09h47 - Novelas

Suely (Priscila Camargo) recebeu uma ligação de Gustavo (Daniel Rocha), depois que ele foi embora sem falar com ninguém. Ela corre para dar a notícia, que não é tão boa assim, para Salete (Claudia Raia). "Estou achando que ele voltou pras drogas! (...) Ele só dizia que estava tudo bem, que não era pra me preocupar, mas a voz tava meio pastosa, sabe?", revela a mãe do frentista.

Salete pensa em outra possibilidade para acalmar Suely: "Vai ver ele encheu a cara...". Mas ela conta que ele nunca gostou de beber. A dona do posto dá força para a amiga continuar com o pensamento positivo, mas no fundo ela também está muito preocupada!

Será que é só paranóia das duas? Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta segunda-feira (09).