Dona do posto procura o padre Paulo para se confessar depois de conversa com o namorado

Por: Gshow

Em 02 de janeiro, 2017 - 22h09 - Novelas

Salete (Claudia Raia) reconhece a tatuagem de Gustavo (Daniel Rocha) e lembra do dia do atentado de Fausto (Tarcísio Meira), quando encheu o tanque da moto de dois bandidos armados no posto. Supresa, ela pergunta sobre a tattoo e ela diz que fez em homenagem à mãe quando saiu de sua primeira internação. Ela questiona se ele pegava tão pesado com as drogas e diz que quer saber mais sobre ele.

Sem imaginar que a namorada está lembrando do dia do atentado, ele fala sobre a vida de crimes. "Roubar, eu roubei! Matar, nunca! Mas não é hora de falar do meu passado...", conta o frentista antes de voltar ao trabalho. Ele sai e a dona do posto fica chocada processando as informações: “Meu Deus... Não pode ser ele!".

Certa de que Gustavo participou do atentado, ela procura o padre Paulo (César Mello) e se confessa: "Eu tou apaixonada, padre! Mas acho que me apaixonei por um assassino!!". Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira (03).