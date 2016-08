Governo propõe ao congresso o valor que vai vigorar a partir de janeiro de 2017. Aumento será de 7,47%.

BRASÍLIA Do G1

Em 01 de setembro, 2016

O governo federal propôs que o salário-mínimo, que serve de referência para mais de 48 milhões de pessoas no Brasil, suba dos atuais R$ 880 para R$ 945,80 a partir de janeiro de 2017, com pagamento em fevereiro do próximo ano.

O percentual de correção do salário-mínimo, pela proposta, será de 7,47%. Se confirmado, esse índice deverá cobrir apenas a inflação do período, ou seja, não haverá aumento real do mínimo.

A informação consta na proposta de orçamento federal para 2017 encaminhada ontem pelo governo ao Congresso Nacional, último dia do prazo legal para o envio do documento.

