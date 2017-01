A performance da dupla de músicos tem caráter semididático

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O Duo Belém Camerística, formado pelos músicos Maurício Gomes, no violão clássico, e Edelmiro Soares, com o canto lírico, se apresenta na Universidade do Estado do Pará (Uepa) hoje, a partir das 18h, na Sala de Recitais do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). A performance tem caráter semididático e intimista e foi elaborada para ser levada a escolas e outros onde haja interesse por parte do público e dos gestores desses espaços, de modo atemporal.

A partir dos ensaios, a dupla desenvolveu crescente interesse por apresentações em escolas de música e em espaços religiosos, devido ao teor religioso de boa parte do repertório.