Festa representa lucro para o setor, que comemora a procura por reservas

Por: G1 Santarém

Em 12 de setembro, 2016 - 16h43 - Pará

O Sairé, maior festival cultural do oeste do Pará é sinônimo de lucro para hoteleiros de Santarém. Milhares de pessoas passam pela vila de Alter do Chão a cada temporada e o turismo sustenta a economia da cidade. A menos de três dias para o início da festa, está difícil fazer reservas. A alternativa para turistas e visitantes é conseguir hospedagem em hotéis da zona urbana do município.

Em um hotel da zona urbana da cidade, as ligações e pedidos não param. Os funcionários estão atuando de forma intensa, tudo para dar conta de todos os pedidos. O setor comemora a procura por reservas. “O telefone não para de tocar. Estamos com quarenta por cento do quadro fechado para esse período e procuramos nestes últimos dias fechar em cem por cento”, afirma o gerente Renato Prezotto.

São cinco dias de festa na vila balneária de Alter do Chão, distante aproximadamente 37 km do município pela Rodovia Estadual Everaldo Martins (PA-457). Os turistas que optarem em hospedar na zona urbana podem encontrar diferentes atrativos, que vão desde a contemplação do encontro das águas até a visitação de pontos históricos. Bares, restaurantes e o comércio também são opções para aproveitar a temporada.

Se para os hoteleiros a temporada é boa financeiramente, para os comerciantes ela também é sinal de lucro. Nessa época, as vendas também aumentam. Outro setor que também comemora é o de aluguel de veículos. Em uma empresa da cidade, 42 carros já foram reservados. O movimento na locadora aumentou em 100%. "As reservas já se esgotaram. Toda a demanda que a gente tinha se esgotou", comenta o proprietário Adolfo Pastana.