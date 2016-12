Supermercados da Grande Belém repetirão esquema do Natal e funcionarão no sábado das 8 às 20 horas

Por: O Liberal

Em 27 de dezembro, 2016 - 08h35 - Belém

As agências bancárias do Estado garantem atendimento normal ao público somente até a próxima quinta-feira (29), segundo o Sindicato dos Bancários do Pará. Na sexta-feira (30), haverá apenas expediente interno. Os supermercados de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara funcionam no sábado, véspera de Ano-Novo, até às 20h. No domingo, dia 1º, todas as lojas estarão fechadas, retornando às atividades na segunda-feira (2), em horário normal, conforme o funcionamento de cada estabelecimento.

Os shoppings da cidade também estão com horário de funcionamento especial, por causa das comemorações de Ano-Novo. No sábado, 31, o Castanheira Shopping abre suas lojas das 10 às 18h. A praça de alimentação e Amazon Fantasy, funcionam das 10 às 18h e o cinema das 12 às 18h. No domingo, 1°, as lojas ficam fechadas, assim como a praça de alimentação e a Amazon Fantasy. O cinema funciona das 15 às 22h.

O Shopping Bosque Grão-Pará abre as lojas e a praça de alimentação, no sábado, das 10 às 18h. No domingo, lojas e praça de alimentação também permanecerão fechadas. O Boulevard Shopping ficará aberto das 8 às 18h, no sábado, e fechado no domingo, mas o cinema funciobnará de acordo com a programação.

No sábado, o Shopping Pátio Belém abre das 10 às 18h e no domingo fica fechado. A Estação das Docas estará aberta ao público, no dia 31, no horário das 10 às 18h. No dia 1º, o espaço ficará averto das 11h à zero hora. Na segunda-feira, 2, o atendimento volta ao normal, das 10 à meia-noite.

O Mangal das Garças abre das 9 às 18h, no sábado, mas permanece fechado no domingo e na segunda-feira. No sábado, o Bosque Rodrigues Alves estará aberto de 8 às 14h. Já no domingo e na segunda-feira, o espaço estará fechado, reabrindo normalmente na terça-feira, 3, das 8 às 17h.