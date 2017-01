Especialista orienta sobre as causas do problema e explica sobre os tratamentos disponíveis para combater a aparência de cansaço

Em 15 de janeiro, 2017 - 06h00 - Mulher

Uma das queixas mais relatadas nos consultórios de dermatologistas do país são as olheiras. Essas marcas escuras, que conferem um ar de abatimento, podem acometer pacientes de todas as idades e têm causas variadas. Na tentativa de suavizar o incômodo, muitas mulheres buscam ajuda na maquiagem, o que não sabem, algumas vezes, é que há tratamentos eficientes e com resultados imediatos.

Em um primeiro momento, é importante que o médico avalie a possível causa para definir a melhor conduta. “Os pacientes têm olheiras por fatores genéticos, porém as razões são diversas. Em peles morenas pode ser por hiperpigmentação, que resulta em manchas acastanhadas. Já em cútis claras ocorre aumento de vascularização na área e a coloração é mais arroxeada.