Prova objetiva aconteceu dia 28 de agosto ofertando 815 vagas

Por: Redação ORM news com informações de assessoria

Em 14 de setembro, 2016 - 10h55 - Educação

Nesta terça-feira (13), o Instituto AOCP divulgou edital com resultado da Prova Objetiva do concurso público que oferta 815 vagas na área administrativa, médica e assistencial com lotação no Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), constituído pelos Hospitais Universitários Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e João de Barros Barreto (HUJBB).

A Prova Objetiva aconteceu dia 28 de agosto deste ano e dos 47.753 candidatos inscritos 40.219 (84%) estiveram presentes e 7.534 (16%) faltaram à Prova Objetiva. O Instituto AOCP ainda vai informar a convocação para Avaliação de Títulos e Experiência Profissional.

Para todas as áreas, com duração de quatro horas, a aplicação das provas objetivas trouxeram 50 questões distribuídas em Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático e Legislação Aplicada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh) e Conhecimentos Específicos (Legislação Aplicada ao Sistema Único de Saúde – SUS e Conhecimentos Específicos). A prova objetiva totalizava 80 pontos e foi eliminado do concurso o candidato que não fez o total mínimo de 50% de pontos atribuídos na soma das provas de Conhecimentos Básicos e Específicos, ou seja, 40 pontos do total.

Vagas – Das 815 vagas, 484 são à área assistencial; 234 vagas para a médica e 97 vagas à área administrativa. Os empregos são para o quadro de pessoal da Ebserh regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 1.863,48 a R$ 8.887,51. A Ebserh é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Educação, que teve sua criação autorizada pela Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Ela administra o Barros Barreto e Bettina Ferro a partir da assinatura do contrato com a UFPA, em 13 de outubro de 2015.

Salários e carga horária – Na área administrativa a carga horária é de 40 horas semanais, exceto jornalista, que conta com legislação específica de 25 horas no serviço público, e os salários variam de R$ 2.104,69 a R$ 8.887,51. Na médica são 24 horas semanais e o salário é R$ 7.425,31. Na assistencial a carga horária fica entre 24 e 40 horas semanais e salários de R$ 1.863,48 até R$ 8.887,51.

Mais informações no site do Instituto AOCP ou pela Central de Atendimento ao Candidato: (44) 3344 4242. Email: candidato@institutoaocp.org.br.mail:candidato@institutoaocp.org.br.