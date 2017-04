Paysandu e São Raimundo se enfrentam no Mangueirão para saber quem chega à decisão do Parazão

Em 22 de abril, 2017 - 06h00 - Esporte

Chegou o dia de Paysandu e São Raimundo decidirem quem ficará com a vaga para a final do Campeonato Paraense. A partida será no Estádio do Mangueirão, às 18h30, e será um confronto de dois grandes times. O Papão da Curuzu quer a classificação para continuar vivo o sonho do bicampeonato estadual e o São Raimundo, que está fazendo uma boa temporada. O vencedor da disputa de hoje à noite vai aguardar o adversário da final, que será definido amanhã à tarde na partida de volta entre Clube do Remo e Independente, também no Mangueirão.

A missão de ambas as equipes é vencer, pois a partida no Colosso do Tapajós, em Santarém, terminou em empate sem gols. Mas o Paysandu tem a vantagem de jogar em casa na partida decisiva e deve contar com o apoio da torcida no Olímpico hoje à noite.

