Fedora e Leozinho flagram o embaraço do empresário

Por: GShow

Em 11 de setembro, 2016 - 13h57 - Novelas

Safira (Cristina Pereira) já deu indícios de que não vai entregar os seus 2% de ações do Grand Bazzar – complexo gastronômico e cultural da família Abdala – de mãos beijadas nem para Fedora (Tatá Werneck), nem para Aparício (Alexandre Borges), mas deixou claro está disposta a negociar, principalmente com o viúvo de Teodora (Grace Gianoukas). O que ela quer, no entanto, não é dinheiro. “Nunca precisei disso. Minhas necessidades são outras”, explica a perua, enquanto se insinua para ele.

Assustado, Aparício diz que não pode negociar, pois tem um jantar importante. Antes que ele se retire do escritório, no entanto, ela repara um furo em sua calça, coloca o dedo e puxa, deixando-o de cueca. Bem nessa hora, Fedora e Leozinho (Gabriel Godoy) entram no escritório e se chocam com a situação. “Mas que pouca vergonha é essa?”, questiona Fefê.

Como será que Aparício vai sair dessa? Não perca a cena que vai ao ar nesta segunda-feira, 12/9.