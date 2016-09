Aos 31 anos, paraense é titular absoluto da lateral esquerda azulina

Por: Redação ORM News

Em 08 de setembro, 2016 - 17h32 - Série C

Na penúltima rodada da fase classificatória da Série C do campeonato brasileiro, o Remo terá de passar pelo Fortaleza, na Arena Castelão, para continuar forte na luta pela classificação à segunda fase do certame. Para isso, conta com a experiência de atletas como Wellington Saci, paraense que ainda 'confessou' ter uma dívida pessoal com o clube.

Aos 31 anos, Saci vestiu a camisa do Remo pela primeira vez em 2007 e o destaque que conseguiu naquela temporada o levou para o Conrinthians no ano seguinte. Desde então, o jogador acumulou passagens por Atlético Mineiro, Goiás, Sport, Vitória, Atlético Paranaense, Figueirense, Joinville, CRB e Criciúma, até retornar ao clube.

Mesmo estando longe, Saci nunca escondeu o carinho com o Leão por conta da projeção que conquistou a partir do que fez como jogador do clube. Enquanto o paraense atuava em grandes campeonatos, o Remo, porém, amargava uma queda tão grande que chegou a ficar três temporadas (2009, 2011 e 2013) fora das quatro divisões do Brasileirão.

'Tenho ciência de como é a pressão no Clube do Remo. Ficamos sete anos disputando uma vaga, sem ter calendário garantido no segundo semestre. Estamos a quatro jogos do acesso à Série B. Imagina o coração dos torcedores! É muito tempo esperando. Todos querem ver o Remo subir e nós, jogadores, também. Particularmente, quero isso para pagar meu débito com a torcida', disse.

A última vez que os dois clubes se enfrentaram em solo cearense foi em 2007, inclusive, com a presença de Wellington Saci com a camisa 6 do Remo. Na ocasião, o jogo foi 3 a 0 para o Tricolor do Pici e o lateral esquerdo azulino frisou: 'É uma final antecipada! Não pode ter erro. Vai ser um jogo de muita importância para os dois. Vamos em busca de um bom resultado para superar os problemas passados e ter tranquilidade para jogar em casa contra o América de Natal'.

Fortaleza x Remo será às 20h deste sábado (10), pela penúltima rodada da fase classificatória da Série C do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.