Clique foi compartilhado pelo personal stylist da apresentadora, Yan Acioli, em seu perfil no Instagram neste domingo

Por: GShow

Em 11 de setembro, 2016 - 14h20 - Celebridades

Sabrina Sato apareceu de novo visual neste domingo, 11, em foto compartilhada por seu personal stylist, Yan Acioli, em seu perfil no Instagram. No registro, a apresentadora aparece de hot pant e top e ainda dá um jeito de dar uma empinadinha no bumbum. Ao fundo, a hairstylist Gill Almeida dá o último toque no cabelo de Sabrina. "Tem uma loira no camarim!", brincou Yan na legenda da foto em que ela aprece com os fios mais claros.

Recentemente, Sabrina contou em uma entrevista para o youtuber Caio Fisher que está ensaiando com o namorado para ter um bebê em 2017. "Ah eu quero ser mãe, agora não, quero engravidar ano que vem, depois do carnaval. Tô ensaiando", falou.

Sabrina ainda brincou quando foi perguntada sobre botox, aos 35, ela disse que é uma das poucas trabalham na televisão e que não mexeu no rosto. "Sou uma das únicas pessoas da minha idade na televisão que ainda não colocou botox, brincadeira, desculpa meus amigos", brincou.