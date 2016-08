Após se envolver em polêmica ao lado de seus colegas nadadores durante sua passagem pelo Brasil, na Rio 2016, atleta foi anunciado na atração

Por: EGO

Em 30 de agosto, 2016 - 14h08 - Celebridades

Depois da sua polêmica passagem pelo Brasil, ao se envolver em uma confusão bêbado ao lado dos seus colegas nadadores durante a Olimpíada Rio 2016, Ryan Lochte participará da próxima temporada de "Dancing with the Stars", versão americana do quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão do Faustão". A notícia foi anunciada nesta terça-feira, 30, no programa "Good Morning America", segundo a revista Page Six.

"Eu só quero seguir em frente e colocar meus sapatos de dança. Ou pelo menos tentar ", disse Lochte ao ser anunciado no elenco da atração gringa. O atleta também minimizou o seu problema com a justiça brasileira durante a entrevista na TV. "A mídia tem levado isso a um nível muito grande e eu só quero colocar isso para trás e seguir em frente. Eu acho que o resto do mundo também quer isso. Há outras questões maiores que este mundo está enfrentando", acredita Ryan.

O nadador quer mostrar seu lado arrependido após perder seus patrocinadores. "As últimas duas semanas têm sido o ponto mais baixo da minha vida. Tem sido muito difícil. Mas os fãs, minha família, meus amigos, todos eles têm sido positivos, me dando apoio", declarou o atleta, que estreia na televisão no dia 12 de setembro.