Ele anuncia que vai se casar com a sereia e a perua tem chilique

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Em “A força do querer”, novela das nove da Rede Globo/TV Liberal, Joyce (Maria Fernanda Candido) e Zu (Cláudia Mello) estão conversando quando Ruy (Fiuk) entra de mão dada com Ritinha (Isis Valverde) e diz que vai casar com ela, revela Carla Bittencourt, colunista do “Extra”. A perua entra em choque e tenta fazer o filho mudar de ideia, já que Cibele (Bruna Linzmeyer) perdoou sua traição. Mas enfeitiçado pela sereia, Ruy fala para a mãe e para Zu que vai ficar com a jovem. “Ruy, você enlouqueceu? Você se casa daqui a menos de duas semanas! Devia estar agora com a Cibele na reunião com o buffet”, diz Joyce. Ruy corta a mãe: “Você ouviu o que eu disse? não vou casar com a Cibele! Vocês ficam me empurrando pra uma coisa que eu não quero!”.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.