Cinco mil novas placas de identificação vão substituir as antigas. Serão cerca de 150 placas trocadas a cada mês

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 07 de setembro, 2016 - 10h16 - Belém

A Prefeitura de Belém iniciou a substituição de placas de logradouros públicos da cidade, com o intuito de melhorar a identificação das vias pelos pedestres e motoristas. Ao todo, cinco mil placas vão substituir as antigas, gastas e deterioradas pelo tempo e, em média, serão cerca de 150 placas trocadas a cada mês.

Os primeiros logradouros a receberem as novas placas são os que fazem parte do percurso da procissão do Círio de Nazaré. Durante esta semana, foi concluída a troca das placas da Avenida Nazaré, desde a Avenida Presidente Vargas até a Avenida José Bonifácio. Até o fim de setembro, o trabalho segue rumo ao bairro da Cidade Velha, completando o percurso da procissão.

A professora Graça Silva notou as novas placas na Avenida Nazaré. “As placas antigas precisavam ser trocadas mesmo. Além de serem mais bonitas, as novas placas vão ajudar a orientar melhor quem circula na cidade, principalmente, no período do Círio, que tem muitos turistas por aqui”, avalia.

O novo modelo de placas tem um visual que facilita a leitura e é mais moderno. Além de informar o nome do logradouro e bairro, traz uma novidade: o CEP do local, o que ajudará no trabalho dos carteiros. Em breve, a Companhia de Informática de Belém (Cinbesa) disponibilizará nas placas, a tecnologia QR Code, que fornecerá informações, sobre os endereços, a serem visualizadas na tela dos celulares.

O serviço está sendo realizado por uma empresa especializada, vencedora do processo licitatório, realizado há três meses. Segundo o coordenador da comissão de outorga do serviço, Patrick Lima de Mattos, a última autorização dessa natureza era da década de 90.

“O novo serviço é uma outorga de concessão que permite à empresa executora fazer a exploração publicitária nos espaços destinados à veiculação das mesmas, em cada equipamento, como forma de remuneração pelos investimentos realizados no fornecimento, instalação, manutenção e recuperação dos mobiliários urbanos”, explica Patrick Mattos.

Além das placas de logradouros, que ficam nos cruzamentos das vias, suspensas em tubos de ferros, também serão instaladas 1500 placas de paredes, 50 relógios eletrônicos e 100 totens publicitários.