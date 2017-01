Evento que dá início à 71ª edição do Rainha das Rainhas será na quinta-feira, no Hotel Radisson Maiorana

Em 03 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Vai começar o maior evento do Carnaval de Belém. Na próxima quinta-feira (5), a partir das 18 horas, no Hotel Radisson Maiorana, será lançado o concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2017, promoção das Organizações Romulo Maiorana (ORM).

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.