Uma reunião fraterna e que reuniu muitos amigos comuns e representantes dos nossos principais clubes sociais aconteceu na quinta-feira, no salão do hotel Radisson Maiorana, com o lançamento da versão 71ª da vitoriosa promoção Rainha das Rainhas do Carnaval. Teve o comando do colunista.

Evento tradicional de beleza e fantasias promovido pelas ORM, este ano terá ter a participação de representantes de 22 clubes e acontecerá no dia 17 de fevereiro, com as candidatas sendo conhecidas a partir do dia 18 vindouro, apresentadas nas sedes de seus clubes, sempre de segunda à quinta-feira.

A atual Rainha das Rainhas Tereza Hayanne Araújo, que representou o Clube dos Advogados, esteve presente, desfilou com a sua faixa e bateu um rápido papo com o colunista, falando da alegria que a sua vitória lhe deu durante todo o ano, tendo sido muito convidada para participar de diversos eventos.

Multas...

Todo cuidado é pouco. Novas multas passaram a valer desde ontem no Estado, com preços bastante elevados: películas escuras, R$ 370; qualquer luz queimada, R$ 210; pneus ruins, R$ 760; fumar dirigindo, R$ 193; não parar para pedestres atravessar a rua, R$358; trocas de insultos entre motoristas, R$ 107; som alto a qualquer hora, R$ 69.

...e multas

Mais: falando ao celular R$ 574; furar sinal vermelho, R$780; ultrapassar em faixa contínua ou local proibido, R$ 1.915. Para renovar carteira tem que ficar atento ao prazo de no máximo 30 dias após o vencimento, período após o qual a carteira é nula e vai partir do zero para tirar outra, além de ter que pagar uma multa de R$ 1.200.

