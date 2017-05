Essencial para a qualidade de vida, a importância de saber ler as embalagens, hoje, tornou-se obrigatória para uma ingestão alimentícia consciente

Em 07 de maio, 2017

Da Redação

Todos leem livros, jornais, revistas e até bulas de remédios, com a justificativa de sempre estar bem informados. De fato, é um hábito essencial quando se vive na era da informação. Mas existe uma fonte de leitura bem menos famosa que também merece atenção: os rótulos nutricionais em embalagens. Quem nunca se perguntou sobre a comida ser ou não própria para o consumo? Afinal, existem milhões de pessoas com restrições em determinados alimentos e que necessitam de uma dieta específica. Os rótulos se mostram fundamentais exatamente neste instante, para esclarecer dúvidas só os componentes existentes em cada produto alimentício. Neles pode-se encontrar cálculos elaborados a partir de dados analíticos e de boas tabelas de composição dos alimentos, metodologias analíticas atualizadas e aprovadas pelas instâncias de fiscalização e informações adicionais que elucidem o consumidor para que tenham conhecimento do que está ingerindo.