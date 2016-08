Vice-líder do campeonato mundial de fórmula 1 faz o melhor tempo e sai na pole no Grande Prêmio da Bélgica

Em 28 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

Com o líder inglês Lewis Hamilton punido por trocar peças do motor, o vice-líder Nico Rosberg (ambos da Mercedes) teve a vida facilitada para conquistar sua 28ª pole position na carreira - a terceira consecutiva da temporada -, ontem, no GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. Já os brasileiros Felipe Massa (Williams) e Felipe Nasr (Sauber) partem em 10º e 16º, respectivamente. A corrida será disputada hoje, a partir das 9h, com transmissão da Rede Globo. “Achei que estava fora do ritmo do treino nesta manhã. Por isso, fiquei tão feliz ao ver que fiquei com a pole”, comentou Rosberg.

