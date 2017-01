Com gol do atacante, Reds vencem Reading por 4 a 0, pela Copa da Inglaterra

Por: O Globo

Em 07 de janeiro, 2017 - 12h18 - Futebol

O Manchester United venceu na manhã deste sábado o Reading, por 4 a 0, em casa, no Old Trafford, pela Copa da Inglaterra, em dia de festa para Wayne Rooney. O atacante marcou seu gol de número 249 com a camisa dos Reds e se tornou o maior artilheiro da história do clube, ao lado de Sir Bobby Charlton.

Com o resultado, o United avança para a quarta fase da competição.

Vindo de sete vitórias seguidas e contra um adversário da segunda divisão inglesa, o técnico José Mourinho decidiu poupar alguns jogadores.

Mas Rooney estava em campo. E logo aos seis minutos de partida marcou o gol histórico. Após boa jogada de Martial, Mata chutou cruzado e o artilheiro desviou a bola de joelho, para o fundo das redes.

Aos 15, Rooney tabelou com Martial, que marcou o segundo. O terceiro gol veio na etapa final, aos 29 minutos, com Rashford. Ele voltou a marcar aos 33, aproveitando furada bizarra do goleiro Al Habsi, após tentar dar um chutão.