Por: Extra

Em 01 de setembro, 2016 - 08h31 - Futebol

O atacante Wayne Rooney está satisfeito com o trabalho realizado por José Mourinho no Manchester United. O craque do time afirmou que o treinador português voltou a trazer a mentalidade vencedora a Old Trafford. As palavras do jogador soaram como uma alfinetada ao ex-treinador Louis Van Gaal.

– Mourinho trouxe a sua mentalidade vencedora para o vestiário do United, uma coisa que faltou nos últimos dois anos. As vitórias trazem mais confiança à equipe – disse Rooney, em declarações reproduzidas pelo jornal "Marca". – Se pensarmos nos anos em que Mourinho ganhou o título com o Chelsea, ele sempre começou bem a temporada. É bom para nós como equipe e nos sentimos mais confiantes das nossas capacidades em campo.

Rooney não citou o nome do ex-treinador holandês, mas fez questão de fazer comparações entre a temporada passada e a atual.

– Na temporada passada, muitos jogadores sabiam que ficavam no banco no meio da semana e outros sabiam que poderiam nem viajar com a equipe. Nesta temporada, estamos mais unidos, enquanto grupo, e essa é a nossa verdadeira força – finalizou o internacional inglês.