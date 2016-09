Após seis anos de clube, brasileiro é aplaudido por torcedores antes de jogo válido pelo Campeonato Alemão

Lance!Net

19 de setembro, 2016

Foram seis temporadas no clube. O acordo de rescisão já havia sido feito. Mas somente no último domingo caiu a ficha de que sua passagem pela capital alemã chegou ao fim. O meia Ronny, lateral-esquerdo de origem, se despediu do Hertha Berlim e foi homenageado pela diretoria antes do jogo contra o Schalke 04, pela Bundesliga, recebendo muitos aplausos dos torcedores presentes ao Estádio Olímpico – a equipe venceria por 2 a 0 e chegaria à vice-liderança da competição.

Bastante emocionado, o brasileiro exaltou os torcedores, agradeceu a diretoria e disse que o clube tem um lugar reservado em seu coração.

'Minha história aqui no Hertha foi muito bonita. Passei por ótimos momentos, por momentos ruins também. Mas o carinho dos torcedores e o respeito por parte da diretoria e, até mesmo, dos adversários, mostra que o que eu vivi aqui foi muito positivo. Gostaria de agradecer ao clube por essa homenagem e aos torcedores, que sempre me apoiaram. O Hertha está no meu coração. Vou levar para o resto da vida. Muito obrigado', disse Ronny, acompanhado da família no adeus.

Ainda sem destino definido, o brasileiro de 30 anos de idade se despediu do Hertha com 112 jogos na Bundesliga, 27 gols marcados e 26 assistências.